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Рада скасувала підвищення зарплат прокурорам у бюджеті 2025 року

Верховна Рада України. Фото: з відкритих джерелВерховна Рада України. Фото: з відкритих джерел

У середу, 30 жовтня, Верховна Рада підтримала правку №155 до держбюджету 2025 року, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам на 37%.

Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Сьогодні Верховна Рада розглядає проєкту Бюджету на 2025 рік у першому читанні. Зокрема, під час розгляду правок до бюджету було підтримано правку №155.

«Верховна рада підтримала правку № 155, яка скасовує підвищення зарплат прокурорам. «За» проголосувало 242 народних депутати», — написав він.

Правка передбачає, що розмір прожиткового мінімуму, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, залишається на рівні 1600 гривень, а не підвищуються до 2102 гривні, як пропонували в уряді.

Раніше Бюджетний комітет ухвалив Бюджетні висновки до проєкту бюджету на 2025 рік та відмовився враховувати правку, якою пропонувалося прибрати з документу збільшення зарплат прокурорів на 3 мільярди гривень.

Нагадаємо, що керівники п'яти обласних прокуратур, а також керівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону написали заяви на звільнення. Усі вони отримували підвищені пенсії за вислугою років.

Також нагадаємо, що Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку через скандали про отриманням статусу інвалідності прокурорами.

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