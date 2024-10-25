5 обласних прокурорів та керівник спецпрокуратури Південного регіону подали у відставку, — Костін

Андрій Костін розповів про звільнення обласних прокурорів. Фото з відкритих джерел

Керівники п'яти обласних прокуратур, а також керівник спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону написали заяви на звільнення. Усі вони отримували підвищені пенсії за вислугою років.

Про це повідомив Генпрокурор України Андрій Костін.

Він зазначив, що це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та керівник спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону. Усі вони отримували підвищені пенсії за вислугу років, які були призначені за рішенням суду.

Крім того, Костін зазначив, що Рада прокурорів підтримала зміни до Закону «Про прокуратуру», які обмежать одночасне отримання заробітної плати та пенсії. Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років буде доступна лише після звільнення з посади.

За його словами, продовжується службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування пенсійних виплат.

Також Генпрокурор повідомив, що відбулося перше засідання незалежної комісії з добору кандидатів для кадрового резерву на керівні посади в обласних та окружних прокуратурах.

«Я ініціював створення цієї комісії, щоб підвищити прозорість процесу призначення на такі посади. Це один з перших елементів комплексної HR-реформи органів прокуратури, започаткованої у липні цього року. Комісія буде оцінювати професійні якості та репутацію кандидатів», — сказав Костін.

Відмітимо, що на офіційному сайті керівником спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону зазначений Андрій Глумаков.

Нагадаємо, що днями Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку через скандали про отриманням статусу інвалідності прокурорами.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року.

Зазначимо, що в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента зазначено, що Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації повинні підготувати і подати на розгляд Кабінету Міністрів план цифровізації всіх етапів роботи медико-соціальних експертних комісій протягом двох тижнів.

Також стало відомо, що в Україні планують замінити медико-соціальні експертні комісії новою європейською моделлю.

Крім того, голова СБУ повідомив Василь Малюк, що 64 посадовця МСЕК отримали підозру, а 4 тисячі висновків про інвалідність скасували.

Як повідомлялось, в міністерство охорони здоров’я України скасували рішення про встановлення інвалідності 74 військовозобов’язаним після перевірок Хмельницької медико-соціальної експертної комісії.

Нагадаємо, на Миколаївщині 12 прокурорів мають статус особи з інвалідністю.

Нагадаємо, що керівництво податкової перевірили на наявність статусів осіб з інвалідністю, за результатами — 16 посадовців звільняються.

Крім того, Кабінет Міністрів затвердив план боротьби з корупцією в медико-соціальних експертних комісіях. МСЕК ліквідують до кінця року, а впродовж трьох місяців спеціальна група перевірить всі рішення, ухвалені комісіями.