Уряд назначив аудит пенсій по інвалідності серед посадовців, а спецгрупа перевірить рішення МСЕК

Засідання Уряду, 25 жовтня 2024 року. Фото: пресслужба Кабінету міністрів України.

Кабінет Міністрів затвердив план боротьби з корупцією в медико-соціальних експертних комісіях. МСЕК ліквідують до кінця року, а впродовж трьох місяців спеціальна група перевірить всі рішення, ухвалені комісіями.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки. У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК», — зазначив Шмигаль.

За його словами, Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ проведуть аудит пенсійних виплат по інвалідності серед прокурорів та посадовців державних органів.

Крім того, МОЗ та Мінсоцполітики працюють над законопроєктами для комплексної реформи МСЕК, які мають якнайшвидше бути подані на розгляд уряду.

Прем’єр-міністр наголосив на важливості виконання плану та зазначив, що за результатами будуть прийняті відповідні рішення.

«У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів», — наголосив він.

Нагадаємо, що керівництво податкової перевірили на наявність статусів осіб з інвалідністю, за результатами — 16 посадовців звільняються.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку через скандали про отриманням інвалідності прокурорами.

Зазначимо, що в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента зазначено, що Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації повинні підготувати і подати на розгляд Кабінету Міністрів план цифровізації всіх етапів роботи медико-соціальних експертних комісій протягом двох тижнів.

Також стало відомо, що в Україні планують замінити медико-соціальні експертні комісії новою європейською моделлю.

Крім того, голова СБУ повідомив Василь Малюк, що 64 посадовця МСЕК отримали підозру, а 4 тисячі висновків про інвалідність скасували.

Як повідомлялось, в міністерство охорони здоров’я України скасували рішення про встановлення інвалідності 74 військовозобов’язаним після перевірок Хмельницької медико-соціальної експертної комісії.

Нагадаємо, на Миколаївщині 12 прокурорів мають статус особи з інвалідністю.