Керівництво податкової перевірили на наявність статусів осіб з інвалідністю: 16 посадовців звільняються

Податковці звільняються після перевірки їх статусу осіб з інвалідністю. Ілюстраційне фото з відкритих джерел

Керівництво Державної податкової служби перевірили на наявність статусів осіб з інвалідністю, які були оформлення після початку повномасштабної війни. За результатами, із 17 чоловіків, які мали відповідний статус, лише один отримав його через поранення на фронті. Решта 16 — подали у відставку.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев.

«Подейкують, що ДПС за два дні підняла всі матеріали щодо осіб з керівництва, в тому числі регіонального, які оформили статус осіб з інвалідністю після 24 лютого 2022 року. Таких чоловіків загалом виявилось 17. Одна особа з інвалідністю отримала її внаслідок поранення на фронті. 15 людей ухвалили вольове та чесне рішення залишити службу. Однак один діяч вирішив цього не робити в надії на звʼязки з «кимось у владі». Мова йде про Чернігів», — написав нардеп.

Пізніше Гетманцев повідомив, що рішення про звільнення ухвалили все-таки 16 посадовців.

Народний депутат додав, що сподівається на аналогічні перевірки у Бюро економічної безпеки, НКЦПФР, Митній службі, Держфінмоніторингу та Комісії з регулювання азартних ігор.

Нагадаємо, на Миколаївщині 12 прокурорів мають статус особи з інвалідністю.

Раніше Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку через скандали про отриманням інвалідності прокурорами.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року.

Зазначимо, що в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента зазначено, що Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації повинні підготувати і подати на розгляд Кабінету Міністрів план цифровізації всіх етапів роботи медико-соціальних експертних комісій протягом двох тижнів.

Також стало відомо, що в Україні планують замінити медико-соціальні експертні комісії новою європейською моделлю.

Крім того, голова СБУ повідомив Василь Малюк, що 64 посадовця МСЕК отримали підозру, а 4 тисячі висновків про інвалідність скасували.

Як повідомлялось, в міністерство охорони здоров’я України скасували рішення про встановлення інвалідності 74 військовозобов’язаним після перевірок Хмельницької медико-соціальної експертної комісії.