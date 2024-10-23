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На Миколаївщині 12 прокурорів мають статус особи з інвалідністю, — Генпрокуратура

Офіс генерального прокурора, ілюстраційне фото: zmina.infoОфіс генерального прокурора, ілюстраційне фото: zmina.info

В Офісі Генерального прокурора триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорами під час отримання статусу особи з інвалідністю. 

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат, де аналізується процес отримання інвалідності та призначення пенсійних виплат. Так, в головному Офісі  — 22 прокурори мають статус особи з інвалідністю, що становить 2,5% від загальної кількості прокурорів центрального апарату.

За попередніми результатами, найбільша частка прокурорів зі відповідним статусом зафіксована в Черкаській — 60 прокурорів (27,4%), з яких 59 отримали статус до повномасштабного вторгнення. В Хмельницькій області такий статус — у 61 прокурора (28,9%), при цьому 50 — отримали групи інвалідності до початку війни.

Зазначимо, що у Миколаївські області 12 прокурорів мають відповідний статус, що становить 4,7% від загальної кількості працівників. У решті прокуратур цей показник не перевищує 10%.

Триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорами під час отримання статусу особи з інвалідністю, ілюстрація: Офіс Генерального прокурораПопередні дані щодо кількості прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, ілюстрація: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, що Генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку через скандали про отриманням інвалідності прокурорами.

Корупція в МСЕК

На початку жовтня силовики затримали керівницю медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) у Хмельницькій області Тетяну Крупу, в помешканні якої було знайдено мільйони доларів. Затримано також було її сина, посадовця управління Пенсійного фонду.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже шість мільйонів доларів у різних валютах. Окрім цього, за повідомленням ДБР, правоохоронці вилучили документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалась позбутися частини грошей, викинувши у вікно дві сумки, у яких було пів мільйона доларів.

ЗМІ писали, що Крупу обрали до Хмельницької обласної ради від «Слуги Народу», вона входить до Комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики, освіти, науки, культури, релігії, молоді та спорту. Також на сайті облради повідомляли, що Крупа у 2021 році очолила депутатську групу «За сімейні цінності».

7 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Крупу під варту на два місяці з альтернативою застави у понад 500 мільйонів гривень.

Пізніше стало відомо, що Хмельницькій області, 49 прокурорів на чолі з обласним прокурором Олексієм Олійником оформили у Тетяни Крупи інвалідність.

Нагадаємо, що 22 жовтня стало відомо про обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині. Мова йде про в. о. головного лікаря закладу Віру Бєлякову, у якої знайшли понад 450 тисяч доларів. Крім того, у її сина знайшли паспорт громадянина Російської Федерації, оформлений до повномасштабного вторгнення.

Після ситуації з обшуками в керівниці медико-соціальної експертної комісії Миколаївської області та зловживаннями посадових осіб різних держорганів з отриманням інвалідності президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО.

Згодом Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) з 31 грудня 2024 року. 

Зазначимо, що в указі оприлюдненому на сайті Офісу президента зазначено, що Міністерство охорони здоров'я України спільно з Міністерством цифрової трансформації повинні підготувати і подати на розгляд Кабінету Міністрів план цифровізації всіх етапів роботи медико-соціальних експертних комісій протягом двох тижнів.

Також стало відомо, що в Україні планують замінити медико-соціальні експертні комісії новою європейською моделлю.

Крім того, голова СБУ повідомив Василь Малюк, що 64 посадовця МСЕК отримали підозру, а 4 тисячі висновків про інвалідність скасували.

Як повідомлялось, в міністерство охорони здоров’я України скасували рішення про встановлення інвалідності 74 військовозобов’язаним після перевірок Хмельницької медико-соціальної експертної комісії. 

 

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