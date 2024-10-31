Стефанчук переконаний, що президент підпише закон про скасування переведення годинників

Стефанчук висловився про скасування сезонного переведення годинників. Фото: Ruslan Stefanchuk / Facebook

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук впевнений, що президент підпише закон про скасування сезонного переведення годинників.

Про це повідомляє Еспресо.

Руслан Стефанчук зазначив, що відмова від переведення часу буде корисною для здоров'я українців, оскільки дотримання природних біологічних ритмів важливе для самопочуття.

«Я вже давно з цією ідеєю виходжу, і ця ідея — це ідея знову ж таки про справедливість, про біологічні ритми. Відповідно до статті 3-ї Конституції, немає нічого вище, ніж соціальна цінність, ніж людина, її життя і здоров'я», — заявив Стефанчук.

Крім того, він наголосив, що хотів би побачити конкретні розрахунки від тих людей, які виступають проти. За його словами, він не бачить вагомих економічних аргументів на користь переведення годинників, оскільки сучасні технології роблять економію від цієї практики незначною. І зазначив, що такої ж думки дотримується й міністр енергетики України Герман Галущенко.

«Я не професійний якийсь суперподатківець, але рівень освіти мені дасть можливість зрозуміти й подивитися на ці видатки. Тим паче, що це абсолютно дисонує з висновками європейських наукових інституцій, які сьогодні всі заявили про те, що економія від переведення стрілок у часи новітніх технологій є абсолютно несуттєвою, некритичною», — зазначив спікер.

Раніше повідомлялось, що Президент Володимир Зеленський не планує підписувати ухвалений закон про скасування переведення годинників на літній час в Україні.

Нагадаємо, що у ніч на 27 жовтня українці перевели стрілки годинників на зимовий час.