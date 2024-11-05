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Посадовцям міськради Миколаєва заборонили користуватись Telegram на роботі

Миколаївська міська рада заборонила використання Telegram на службових пристроях. Фото: BabelМиколаївська міська рада заборонила використання Telegram на службових пристроях. Фото: Babel

Співробітникам Миколаївської міськради заборонили користуватись Telegram на комп'ютерах та особистих пристроях, які використовують у службових цілях.

Відповідне розпорядження Миколаївського міського голови опубліковано на сайті міськради.

Таке рішення ухвалено на підставі рекомендацій Національного координаційного центру кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

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Заборонено встановлювати месенджер Telegram на службових пристроях (комп’ютерах, ноутбуках, планшетах, телефонах), що використовують в роботі виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради.

Відділ стандартизації та керівники комунальних підприємств впровадять налаштування, що обмежуватимуть можливість встановлення та використання Telegram на службових пристроях.

Обмеження не застосовуватиметься до людей, які висвітлюють у Telegram винятково діяльність органів влади, підприємств, установ та організацій та їхніх посадовців.

Як відомо, 20 вересня Національний координаційний центр кібербезпеки вирішив обмежити використання месенджера Telegram у державних установах, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури. Відтепер працівникам цих сфер заборонено встановлювати та використовувати Telegram на робочих пристроях.

Нагадаємо, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав месенджер Telegram загрозою національній безпеці України.

Раніше Павло Дуров заявляв, що Telegram має за мету зберігати нейтралітет та не ставати «гравцем у геополітику».

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