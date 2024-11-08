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Президент не підпише законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров, — Шмигаль

Денис Шмигаль розповів про законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров. Фото: пресслужба УрядуДенис Шмигаль розповів про законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров. Фото: пресслужба Уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що жодних обмежень на заготівлю дров для населення не запроваджуватимуть. Він також зазначив, що законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний Президентом України.

Про це прем'єр-міністр заявив під час свою візиту до Одеси 8 листопада. 

«Жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Більше того, держава й Уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Адже у сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо. Маємо відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами», — Шмигаль.

Нагадаємо, що українцям загрожують штрафи та навіть ув'язнення за зберігання дров без документів. Таке покарання передбачено новим законом, ухваленим Верховною Радою 10 жовтня. Закон вносить зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів України та переданий на підпис президенту.

Раніше повідомлялось, що біля села Українка Миколаївської області держінспектори зупинили громадянина, який перевозив дрова в багажнику автомобіля без відповідних документів. Його штрафували на 510 гривень.

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