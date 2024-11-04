Українцям за зберігання дров без документів загрожує штраф. Фото з відкритих джерел

Українцям загрожують штрафи та навіть ув'язнення за зберігання дров без документів. Таке покарання передбачено новим законом, ухваленим Верховною Радою 10 жовтня.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Закон вносить зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів України та вже переданий на підпис президенту.

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Парламент ухвалив Закон № 9665, який вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та Кримінального кодексу України (КК) щодо боротьби з порушеннями у сфері захисту рослинного світу, лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. Закон посилює відповідальність за незаконне вирубування, пошкодження чи знищення дерев та чагарників.

Зокрема, КУпАП доповнено новою статтею 652, яка передбачає адміністративну відповідальність за незаконне перевезення, зберігання чи продаж деревини без відповідних документів, які підтверджують її законність, або з підробленими чи незаконно отриманими документами. За такі порушення штраф для громадян складатиме від 510 до 15 300 гривень, а для посадових осіб — від 3 400 до 15 300 гривень.

Крім того, документ доповнили статтею 2461, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини, без документів, які підтверджують законність походження дерев, чагарників або деревини, або з такими документами, які підроблено, одержано незаконним шляхом або які містять завідомо неправдиві відомості, вчинене у значному розмірі. Такі порушення каратимуться накладанням штрафу від 34 000 до 51 000 гривень або обмеженням волі на строк до трьох років.

Раніше повідомлялося, що Агентство ООН у справах біженців виділяє додаткові 7 мільйонів доларів на програми з придбання дров, вугілля та пелетів для населення. Жителі Миколаївщини також отримають допомогу.