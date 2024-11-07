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510 гривень штрафу отримав житель Миколаївщини, який віз в багажнику два поліна

На Миколаївщині оштрафували чоловіка за перевезення дров у багажнику автомобіля. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині оштрафували чоловіка за перевезення дров у багажнику автомобіля. Фото: Держекоінспекція

Біля села Українка Миколаївської області держінспектори зупинили громадянина, який перевозив дрова в багажнику автомобіля без документів, що підтверджують законність надбання.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що чоловік не мав документів, які підтверджують законність надбання дров.

За порушення природоохоронного законодавства його притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення і оштрафували на 510 гривень.

Нагадаємо, українцям загрожують штрафи та навіть ув'язнення за зберігання дров без документів. Таке покарання передбачено новим законом, ухваленим Верховною Радою 10 жовтня. 

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