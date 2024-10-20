Жителі Миколаївщини та Херсонщини отримають по ₴21 тисячі на підготовку до зими

Жителі Миколаївщини отримають гроші для купівлі твердого палива. Фото: Freepik

Жителі Миколаївщини отримають гроші для купівлі твердого палива

Агентство ООН у справах біженців виділяє додаткові 7 мільйонів доларів на програми з придбання дров, вугілля та пелетів для населення. Жителі Миколаївщини також отримають допомогу.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що разом з 7 мільйонами доларів, загальний бюджет програми становитиме 37 мільйонів доларів.

Цією програмою передбачена одноразова виплата у розмірі 21 тисячі гривень на придбання твердого побутового палива для вразливих домогосподарств Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Заступниця Керівника Офісу Президента Ірина Верещук зазначила, що допомогу мають отримати понад 20 тисяч домогосподарств, які пройшли ідентифікацію.

Нагадаємо, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що регіон підготовлений до зимового періоду краще, ніж у попередні сезони. Але не дивлячись на це, робота енергосистеми залежатиме від кількості обстрілів та їх наслідків.