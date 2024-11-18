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Le Figaro змінило текст про дозвіл Франції та Британії на далекобійні удари по РФ

Пуск ракети. Фото з відкритих джерелПуск ракети. Фото з відкритих джерел

Видання Le Figaro, яке повідомило про те, що Франція та Британія дозволили бити по Росії далекобійними ракетами видалило цю інформацію.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Le Figaro».

Зазначається, що спочатку в матеріалі вказувалось: «Французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow».

Одняк станом на ранок 18 листопада ця фраза змінена й звучить так: «У канцеляріях вже вирували дебати щодо дозволу на використання західних ракет проти російської території. Еммануель Макрон висловився за це під час державного візиту до Німеччини у травні 2024 року».

Французьке видання не наводило інших подробиць, а також джерел інформації.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден вперше дозволив застосовувати Україні далекобійні ракети ATACMS по території Росії. Згідно зі словами чиновників, спочатку далкобійні ракети, скоріше за все, будуть використані для захисту сил Збройних сил України у Курській області.

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