В МЗС України відреагували на закриття посольств та поширення інформації про нібито масову атаку РФ

МЗС України закликає партнерів реагувати на безпекові загрози без нагнітання. Фото: Facebook Георгія Тихого

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував ситуацію із закриттям іноземних посольств на тлі триваючих російських обстрілів.

«У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було би правильним реагувати у 1001-й день так само, як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання», — сказав речник.

Георгій Тихий наголосив, що МЗС України перебуває у постійному контакті з міжнародними партнерами щодо оцінки безпекової ситуації. Він підкреслив, що загрози обстрілів від держави-агресора є щоденною реальністю для українців.

Речник також звернувся до українців із проханням зберігати пильність, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та слідувати до укриття у разі небезпеки.

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Нагадаємо, вранці 20 листопада посольство США в Україні заявило, що має «конкретну» інформацію про можливий масований обстріл, який може відбутися сьогодні. У зв'язку з цим дипломатична установа буде тимчасово зачинена.

До кінця дня також припинили роботу посольства Іспанії, Італії та Греції.

Крім того, впродовж дня Telegram-канали поширюють інформація про можливість удару по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Проте влада запевняє — така загроза існує щодня.

Пізніше в ГУР заявили, що Росія розповсюджує фейкові повідомлення про загрозу ракетного удару по Україні.