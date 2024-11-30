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Шольц виступив проти передачі ракет Taurus Україні: Не можна грати в «російську рулетку»

Шольц виступив проти передачі ракет Taurus Україні. Фото: Facebook / Olaf ScholzШольц виступив проти передачі ракет Taurus Україні. Фото: Facebook / Olaf Scholz

Німецький канцлер Олаф Шольц вкотре виступив проти передачі далекобійних крилатих ракет Taurus Україні. 

Про це він заявив на партійній конференції в Берліні, пишуть Tagesschau.

Олаф Шольц також розкритикував лідера Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріха Мерца, який не виключає можливості постачання цих ракет, якщо очолить уряд Німеччини.

За словами канцлера, така стратегія є небезпечною, оскільки вона «шантажує» Росію постачанням ракет для України.

— Все, що я можу сказати: будьте обережні! Не можна грати в «російську рулетку» з безпекою Німеччини, — заявив Шольц, наголосивши, що у питаннях війни і миру важлива холодна голова. 

Канцлер також підкреслив, що він налаштований на реальні переговори про мир, але не за рахунок України.

Нагадаємо, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент РФ Володимир Путін планували провести першу телефонну розмову.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що дзвінок президенту РФ Володимиру Путіну був правильним рішенням. За його словами, розмова була потрібна, щоб розвіяти ймовірні ілюзії президента РФ про те, що Захід може відмовитися від підтримки України. Також канцлер каже, що хотів дізнатися, чи не змінилася позиція Володимира Путіна щодо війни проти України.

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