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Шольц прокоментував розмову з Путіним і визнав, що погляди РФ на війну в Україні не змінилися

Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler/dpa/picture allianceОлаф Шольц. Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що дзвінок президенту РФ Володимиру Путіну був правильним рішенням.

Про це Шольц заявив на пресконференції в аеропорту Берліна перед вильотом на саміт G20 до Бразилії, пише hromadske.

За його словами, розмова була потрібна, щоб розвіяти ймовірні ілюзії президента РФ про те, що Захід може відмовитися від підтримки України. Також канцлер каже, що хотів дізнатися, чи не змінилася позиція Володимира Путіна щодо війни проти України.

«Розмова була дуже детальною, але дала зрозуміти, що в поглядах російського президента на війну мало що змінилося — і це не дуже гарна новина», — сказав Олаф Шольц.

Канцлер Німеччини також зазначив, що зважаючи на швидке повернення Дональда Трампа у крісло президента США, було б також погано, якби Вашингтон підтримував регулярні контакти з президентом РФ, тоді як жоден європейський лідер цього не робив.

Нагадаємо, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент РФ Володимир Путін планували провести першу телефонну розмову.

Пізніше Володимир Зеленський канцлера Німеччини Олафа Шольца президенту Росії Володимиру Путіну. 

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