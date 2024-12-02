Шольц прибув до Києва для переговорів із Зеленським

Німецький канцлер Олаф Шольц на вокзалі в Києві, фото: X

Канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав до Києва, де зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським. Цей візит до української столиці стане для нього першим за понад два роки.

Про це пише Spiegel з посиланням на агентство dpa, яке цитує Олафа Шольца.

Слід зазначити, що він пообіцяв, під час візиту оголосити про надання Україні нової військової допомоги на 650 мільйонів євро, яку мають поставити в грудні.

За словами німецького канцлера своїм візитом хоче висловити свою солідарність з Україною і показати, що Німеччина «залишиться найсильнішим прихильником України в Європі»: «Ми говоримо те, що робимо. І ми робимо те, що говоримо».

Реклама

Журналісти припускають, що розмова Олафа Шольца з Володимиром Зеленським, ймовірно, також стосуватиметься можливих переговорів з Росією щодо припинення війни, які прагне почати новообраний Президент США Дональд Трамп.

Також Spiegel пише, що канцлер може використовувати цю поїздку для передвиборчих цілей, адже через два тижні він проситиме парламент про вотум довіри. А на виборах, які, ймовірно, відбудуться наприкінці лютого, Олаф Шольц прагнутиме переобрання.

Слід зазначити, що нещодавно німецький канцлер Олаф Шольц вкотре виступив проти передачі далекобійних крилатих ракет Taurus Україні. Він також розкритикував лідера Християнсько-демократичного союзу Фрідріха Мерца, який не виключає можливості постачання цих ракет, якщо очолить уряд Німеччини.

Нагадаємо, 15 листопада, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент РФ Володимир Путін планували провести першу телефонну розмову.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що дзвінок президенту РФ Володимиру Путіну був правильним рішенням. За його словами, розмова була потрібна, щоб розвіяти ймовірні ілюзії президента РФ про те, що Захід може відмовитися від підтримки України. Також канцлер каже, що хотів дізнатися, чи не змінилася позиція Володимира Путіна щодо війни проти України.