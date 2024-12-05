Зеленський заборонив примусове переведення медиків у піхотні підрозділи

Військові медики, ілюстративне фото: ArmyInform

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який забороняє переведення медичних працівників у піхотні підрозділи без їхньої згоди.

Указ №817/2024 вводиться у дію сьогодні, 5 грудня.

Отже, відтепер забороняється примусове переведення медичних працівників у піхоту. Винятком є лише випадки, коли самі медики висловлюють бажання служити на таких посадах.

Контроль за виконанням указу покладено на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Документ набирає чинності з моменту його оприлюднення.

«Кабінету Міністрів України прийняти в місячний строк рішення щодо додаткового нормативно-правового врегулювання встановлення на період дії воєнного стану заборони на призначення осіб з медичною освітою на посади військової служби, що безпосередньо не пов’язані з медичною практикою (службою), крім випадків, коли це призначення відбувається за власним бажанням такої особи», – йдеться в рішенні Ради національної безпеки і оборони України.

Нещодавно Президент України Володимир Зеленський підписав указ про новий пакет санкцій проти російських юридичних та фізичних осіб, які працюють на військову систему РФ. Також на сайті Офісу президента є відповідний указ. Санкції проти російських юридичних і фізичних осіб діятимуть 10 років.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що «гаряча фаза» війни з Росією можна зупинити, якщо неокуповані території України опиняться під захистом НАТО. Решту ж територій Україна повертатимуть дипломатичними шляхам