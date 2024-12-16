Очільник Одещини розповів, як росіянам не вдалось висадити десант: митрополит з іконою їздив вздовж узбережжя

Олег Кіпер розповів, що російському десанту на Одещині завадив митрополит, який їздив з іконою вздовж моря. Фото: Олег Кіпер/Facebook

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в інтерв′ю в програмі «Мосейчук +» заявив, що на початку повномасштабного вторгнення російський десант на Одещині не зміг висадитися через шторм. За його словами, непогода на морі виникла після молитов митрополита Агафангела, який їздив вздовж узбережжя з іконою, благословляючи берегову лінію.

«У перші дні війни Агафангел при своїх 84 роках, він взяв ікону, і їздив вздовж узбережжя для того, щоби російські кораблі не змогли висадити тут десант. І ми точно знаємо, що 10 днів була буря сильна на Чорному морі, і десант не зміг підійти до берегів саме Одещини», — впевнений він.

Він додав, що «навіть погода пояснювала, що Україну чіпати не можна».

Очільник ОВА також висловив думку, що ракетний удар по Спасо-Преображенському собору міг бути своєрідною помстою митрополиту за його підтримку України. За словами Кіпера, на початку війни Агафангел припинив згадувати у молитвах Патріарха Кирила і російське керівництво.

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«Коли почалася війна, настоятель Агафангел виступив за Україну. І це припущення, але він тоді заборонив в молитві згадувати непотрібних нам людей. і Кирила, і Путіна. І один із варіантів, що це саме йому передали такі вітання», — переконаний він.

В свою чергу, шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна нагадала про багаторічну проросійську позицію митрополита Агафангела. Вона зазначила, що він виступав проти української автокефалії, а в минулому підтримував проросійські політичні сили.

«Завжди виступав категорично проти української автокефалії, був затятим опонентом Філарета (Денисенка). Традиційно намагався бути якомога ближче до влади (радянська звичка), при цьому відомий відверто українофобними поглядами. Автор фрази «На Майдані зібралися всі сили пекла» (Це у 2014-му. Як він у 2004-му за Януковича агітував, навіть згадувати не хочеться). Тобто «борцем проти системи» Агафангела точно не назвеш», — написала вона.

При цьому Кошкіна, посилаючись на людей, які знають митрополита, розповіла, що його поведінка останнім часом змінилася.

«Останнім часом його поведінка помітно змінилася. Особливо після прильоту в Кафедральний собор Одеси, який є його дітищем і який він відбудовував (освячувати приїздив очільник РПЦ)», — написала журналістка.

Шеф-редакторка також висловила думку, що після початку вторгнення митрополит став діяти з огляду на самозбереження. Вона припустила, що Агафангел побоювався втратити вплив і власність у разі окупації Одещини, як це вже сталося з представниками УПЦ МП у Криму та на Донбасі.

«Агафангел ще 24 лютого 2022 року чітко зрозумів: якщо в Одесу зайдуть росіяни, його — не дивлячись на всі заслуги, тісні контакти з Кирилом, всі ідейну «ватність» — позбавлять всього. Бо росіянам не потрібні лояльні, їм потрібні свої. Тому так, він і тоді дуже щиро боровся за своє, і зараз це робить. Але от чи варто очільнику ВЦА глорифікувати такий «патріотизм» одного з найбільш одіозних лідерів УПЦ МП? Сумніваюся, дуже сумніваюся», — впевнена вона.

Нагадаємо, що предстоятель Української православної церкви московського патріархату митрополит Онуфрій визнав, що мав російський паспорт, але зрештою його нібито позбувся.