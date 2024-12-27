Кремінь розкритикував законопроєкт про спрощене набуття громадянства: «Створює ризики для країни»

Тарас Кремінь. Фото: Уповноважений із захисту державної мови, Facebook

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розкритикував положення в президентському законопроєкті про введення інституту множинного громадянства. Він вважає, що це може мати негативні наслідки для міжнародного іміджу України.

Відповідний лист він направив до Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин.

Як відомо, Верховна Рада прийняла законопроєкт у першому читанні 17 грудня.

Він передбачає спрощений порядок набуття громадянства України. Зокрема, документ дозволяє іноземцям отримувати українське громадянство без обов’язкового складання іспитів на знання державної мови, Конституції України та історії України.

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Однак Тарас Кремінь вважає, що це спрощення не є обґрунтованим і може створити проблеми для тих, хто хоче отримати громадянство без знання мови. Наприклад, в реалізації своїх громадянських прав, зокрема у виборчому процесі, взаємодії з державними органами, доступі до освіти та працевлаштуванні.

Він також зауважив, що встановлений термін для вивчення державної мови до трьох років для тих, хто отримує громадянство за спрощеною процедурою, лише посилює ризики.

— Реалізація положень законопроєкту щодо набуття громадянства за спрощеним порядком без попереднього складання іспиту на рівень володіння державною мовою може в подальшому призвести до виникнення у значної кількості громадян України підстав для втрати громадянства, зокрема у зв’язку з відсутністю належної мотивації для вивчення мови або доступу чи належних умов для складання відповідного іспиту. Позбавлення таких осіб громадянства України вимагатиме значних адміністративних ресурсів та може мати негативні наслідки для міжнародного іміджу України, — зазначив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, що законопроєкт у серпні 2024 року до Верховної Ради подав президент Володимир Зеленський.

Законопроєкт забороняє множинне громадянство для осіб, які мають громадянство Росії або країн, що не визнають територіальну цілісність та суверенітет України.

Пропонується дозволити множинне громадянство у таких випадках: