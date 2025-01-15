Німеччина передасть Україні 60 ракет до ППО IRIS-T зі своїх запасів

Німеччина передасть Україні 60 ракет ППО Iris-T, фото: factmil.com

Німеччина ухвалила рішення передати Україні 60 додаткових ракет до систем ППО IRIS-T із запасів Бундесверу на суму близько 60 мільйонів євро.

Про це повідомляє Deutscher BundeswehrVerband.

Як зазначається, це рішення стало результатом переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

За словами німецького міністра, передача додаткових ракет запланована у короткостроковій перспективі, а боєприпаси будуть взяті із запасів Бундесверу.

Він також наголосив, що ухвалення рішення про постачання відбулося без уточнення подальшого фінансування через нагальну потребу України у військовій підтримці.

Нагадаємо, що Німеччина раніше передала Україні зенітні ракетні комплекси ППО ближньої дії IRIS-T SLS та боєприпаси.