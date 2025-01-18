Новинському оголосили підозру в держзраді та розпалюванні ворожнечі

Вадим Новинський в Миколаєві, архівне фото "МикВісті"

Народному депутату кількох скликань від партії «Опозиційний блок» Вадиму Новинському повідомили про підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, Офісі генпрокурора та Службі безпеки України.

В повідомленні правоохоронців не вказано прізвище фігуранта, але оприлюднені матеріали свідчать, що мова йде саме про Вадима Новинського.

Вказується, що з 2014 року екснардеп активно поширював проросійські наративи та ідеологію «русского мира».

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«З метою збереження впливу РПЦ в Україні, яка підтримує збройну агресію проти країни, підозрюваний поширював так звану ідеологію «русского мира». За сприяння патріарха РФ він став куратором від РПЦ на території України. Підозрюваний виконував його настанови та вказівки з метою забезпечення перебування значної частини українського суспільства, які є вірянами УПЦ МП, під прямим впливом лідера РПЦ», - йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну екснардеп склав свої депутатські повноваження та виїхав за кордон. Однак, зазначають правоохоронці, перебуваючи за межами України, він продовжує вести інформаційну діяльність, спрямовану на підрив суверенітету держави, дестабілізацію її безпеки та підтримку політичних цілей Росії:

Нардепу заочно пред’явлено підозру за:

Державну зраду (частина 1 статті 111 КК України);

Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної чи релігійної приналежності (частина 2 статті 161 КК України).

Максимальне покарання за такі злочини передбачає до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Що відомо про Вадима Новинського

Вадим Новинський у 2019 році був обраний до Верховної Ради 9-го скликання від політичної партії «Опозиційний блок» як її член у 57 окрузі (місто Маріуполь Донецької області). Був позафракційним народним депутатом. Також Новинський відомий як бізнесмен та проросійський політик.

В липні 2022 року позафракційний народний депутат, мільярдер Вадим Новинський склав свій мандат, повідомивши, що планує присвятити свій час гуманітарним та економічним питанням.

У січні 2023 року президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Вадима Новинського через його зв’язок з державою-агресором.

Слід зазначити, що у 2016 році Вадим Новинський задекларував сотні гектарів землі та об'єктів нерухомості в Росії, антикваріат та 79 компаній, у тому числі за кордоном, де він є кінцевим власником. А у 2014 році Вадим Новинський закликав вести діалог із сепаратистами на Сході країни, незважаючи на їхнє неприйняття нинішньої влади.

Пізніше, у квітні 2023 року суд арештував майно підсанкційного бізнесмена Вадима Новинського, у тому числі його підприємства в Миколаєві. Серед миколаївських підприємств, на які було накладено арешт, опинились:

ТОВ «Порт Очаків» (Миколаївська область, село Куцуруб, вулиця Ольвійська,1) вартістю 100 мільйонів гривень, що належить компанії «Очаків Парк»;

ТОВ «Смарт-Мерітайм» (Миколаїв, вулиця Індустріальна, 1) вартістю 24 мільйони гривень, що належить ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив»;

ТОВ «Наваль Логістик» (Миколаїв, вулиця Індустріальна, 1) вартістю 186 мільйонів гривень, що належить компанії «Смарт Інвестментс (Сайпрус)»;

ТОВ «Наваль Парк» (Миколаїв, вулиця Індустріальна, 1) вартістю 124 мільйони гривень, що належить компанії «Смарт Інвестментс (Сайпрус)».

У той самий час екснардепа помітили у Цюриху під час проведення служби в одній із найбільших російських православних церков міста.

Пізніше СБУ арештувала активи підсанкційного олігарха Вадима Новинського на понад 144 мільйонів гривень. Зокрема, мова йде про мільйони кубометрів газу, що знаходилися у сховищах АТ «Укртрансгаз».

У червні 2024 року Рада національної безпеки і оборони України прийняла рішення анулювати ліцензію компанії «Смарт Видобуток» підсанкційного політика Вадима Новинського на видобування граніту в Ахтовському родовищі, що на Миколаївщині.