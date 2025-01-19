Зеленський підписав указ про санкції та позбавив державних нагород Бойка, Шуфрича та Симоненка
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- Аліса Мелік-Адамян
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15:40, 19 січня, 2025
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Президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 січня, підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти пропагандистів та позбавив державних нагород низку діячів.
Про це він заявив у своєму зверненні.
«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород – на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром», — сказав Володимир Зеленський.
Згідно з указом, який опублікували на сайті президента, вони стосуються, зокрема:
- народних депутатів від забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, Олега Волошина;
- ексдепутатів Євгенія Мураєва, Євгена Горохова та Петра Симоненка;
- головної редакторки підсанкційного видання «Страна» Світлани Крюкової;
- депутата Юрія Бойка, якого також позбавили звання Героя України;
- танцюриста Вадима Писарєва та інших.
Загалом таких осіб 18.
Нагадаємо, у грудні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про новий пакет санкцій проти російських юридичних та фізичних осіб, які працюють на військову систему РФ.
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