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Зеленський підписав указ про санкції та позбавив державних нагород Бойка, Шуфрича та Симоненка

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.uaВолодимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 січня, підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти пропагандистів та позбавив державних нагород низку діячів.

Про це він заявив у своєму зверненні.

«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород – на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром», — сказав Володимир Зеленський.

Згідно з указом, який опублікували на сайті президента, вони стосуються, зокрема:

  • народних депутатів від забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, Олега Волошина;
  • ексдепутатів Євгенія Мураєва, Євгена Горохова та Петра Симоненка;
  • головної редакторки підсанкційного видання «Страна» Світлани Крюкової;
  • депутата Юрія Бойка, якого також позбавили звання Героя України;
  • танцюриста Вадима Писарєва та інших.

Загалом таких осіб 18.

Нагадаємо, у грудні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про новий пакет санкцій проти російських юридичних та  фізичних осіб, які працюють на військову систему РФ.

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