Зеленський підписав указ про санкції та позбавив державних нагород Бойка, Шуфрича та Симоненка

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 19 січня, підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти пропагандистів та позбавив державних нагород низку діячів.

Про це він заявив у своєму зверненні.

«Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росію, осіб, які перейшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також продовжуємо позбавляти державних нагород – на звання Герой України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Ми готуємо зараз і нові санкційні рішення. Будуть вони незабаром», — сказав Володимир Зеленський.

Згідно з указом, який опублікували на сайті президента, вони стосуються, зокрема:

народних депутатів від забороненої ОПЗЖ Юрія Бойка, Нестора Шуфрича, Олега Волошина;

ексдепутатів Євгенія Мураєва, Євгена Горохова та Петра Симоненка;

головної редакторки підсанкційного видання «Страна» Світлани Крюкової;

депутата Юрія Бойка, якого також позбавили звання Героя України;

танцюриста Вадима Писарєва та інших.

Загалом таких осіб 18.

Нагадаємо, у грудні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про новий пакет санкцій проти російських юридичних та фізичних осіб, які працюють на військову систему РФ.