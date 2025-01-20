Разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, — Зеленський привітав Трампа

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Архівне фото: Офіс Президента України

Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з поверненням на посаду президента США.

Про це президент написав в соцмережі X (Twitter).

У своїй заяві він відзначив рішучість Трампа, а також акцентував на його політиці «мир через силу».

«Президент Трамп завжди рішучий, і проголошена ним політика миру завдяки силі дає шанс на зміцнення американського лідерства та досягнення надійного й справедливого миру — це найголовніше. Це століття формується просто зараз, і ми всі повинні працювати разом, щоб це було велике й успішне століття для демократичних країн, а не для тих, хто хоче, щоб ми зазнали невдачі», — підкреслив глава держави.

Зеленський побажав новобраному президенту успіхів, а також висловив сподівання «на активну і взаємовигідну співпрацю».

«Разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, стабільність та економічне зростання для всього світу та наших двох країн», — зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що у понеділок, 20 січня, Дональд Трамп склав присягу на посаді 47-го президента США.