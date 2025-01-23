Трамп призначив агента, який прикривав його під час замаху, директором Секретної служби
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- Даріна Мельничук
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12:28, 23 січня, 2025
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Президент США Дональд Трамп призначив новим директором Секретної служби агента Шона Куррана, який відповідав за його безпеку на передвиборчому мітингу в Пенсильванії.
Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.
Зазначається, що Шон Курран прикрив Трампа своїм тілом під час замаху в липні 2024 року.
«Він довів свою безумовну хоробрість, коли, ризикуючи власним життям, допоміг врятувати мене від кулі вбивці в Батлері», — заявив Дональд Трамп.
Шон Курран має 23-річний досвід роботи в правоохоронних органах, розпочавши свою карʼєру в Секретній службі у 2001 році. Він відповідав за охорону Трампа під час його першого терміну і після нього.
Нагадаємо, в липні Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в Батлер, Пенсильванія. За його словами, куля пробила верхню частину правого вуха, у нього була сильна кровотеча.
Інавгурація Трампа: що відомо
У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп, який у листопаді знову здобув перемогу на виборах глави держави, склав присягу на посаді 47-го президента США. Інавгурація відбулася опівдні в Ротонді Капітолія.
Зазначається, що Дональд Трамп використав для присяги Біблію Авраама Лінкольна. Цю Біблію використовував Лінкольн під час церемонії присяги в 1861 році. Також перед цим присягу склав Джей Ді Венс — новий віцепрезидент США.
Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.
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