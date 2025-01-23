Трамп призначив агента, який прикривав його під час замаху, директором Секретної служби

Дональд Трамп після стрілянини на мітингу в Батлері. Фото: АР

Президент США Дональд Трамп призначив новим директором Секретної служби агента Шона Куррана, який відповідав за його безпеку на передвиборчому мітингу в Пенсильванії.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Зазначається, що Шон Курран прикрив Трампа своїм тілом під час замаху в липні 2024 року.

«Він довів свою безумовну хоробрість, коли, ризикуючи власним життям, допоміг врятувати мене від кулі вбивці в Батлері», — заявив Дональд Трамп.

Шон Курран має 23-річний досвід роботи в правоохоронних органах, розпочавши свою карʼєру в Секретній службі у 2001 році. Він відповідав за охорону Трампа під час його першого терміну і після нього.

Нагадаємо, в липні Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в Батлер, Пенсильванія. За його словами, куля пробила верхню частину правого вуха, у нього була сильна кровотеча.