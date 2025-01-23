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Трамп призначив агента, який прикривав його під час замаху, директором Секретної служби

Дональд Трамп після стрілянини на мітингу в Батлері. Фото: АРДональд Трамп після стрілянини на мітингу в Батлері. Фото: АР

Президент США Дональд Трамп призначив новим директором Секретної служби агента Шона Куррана, який відповідав за його безпеку на передвиборчому мітингу в Пенсильванії.

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Зазначається, що Шон Курран прикрив Трампа своїм тілом під час замаху в липні 2024 року.

«Він довів свою безумовну хоробрість, коли, ризикуючи власним життям, допоміг врятувати мене від кулі вбивці в Батлері», — заявив Дональд Трамп.

Шон Курран має 23-річний досвід роботи в правоохоронних органах, розпочавши свою карʼєру в Секретній службі у 2001 році. Він відповідав за охорону Трампа під час його першого терміну і після нього.

Нагадаємо, в липні Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в Батлер, Пенсильванія. За його словами, куля пробила верхню частину правого вуха, у нього була сильна кровотеча.

Інавгурація Трампа: що відомо

У понеділок, 20 січня, Дональд Трамп, який у листопаді знову здобув перемогу на виборах глави держави, склав присягу на посаді 47-го президента США. Інавгурація відбулася опівдні в Ротонді Капітолія.

Зазначається, що Дональд Трамп використав для присяги Біблію Авраама Лінкольна. Цю Біблію використовував Лінкольн під час церемонії присяги в 1861 році. Також перед цим присягу склав Джей Ді Венс — новий віцепрезидент США.

Дональд Трамп став другим американським президентом в історії, який обійматиме два президентські терміни не поспіль. Крім того, до завершення другої каденції йому виповниться 82 роки, тож він стане найстарішим президентом США в історії.

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