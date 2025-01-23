  • четвер

    23 січня, 2025

  • 5.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 23 січня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 5.2° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Не можу сказати, що я задоволений, — міністр культури про телемарафон

Телемарафон «‎Єдині новини». Фото: Репортери без кордонівТелемарафон «‎Єдині новини». Фото: Репортери без кордонів

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що не задоволений тим, як телемарафон досягає поставлених цілей.

Про це він сказав у інтерв’ю «Суспільному».

«Я не можу сказати, що я задоволений», — сказав міністра.

Він переконаний, що сьогодні слід не лише руйнувати російські міфи та боротися з дезінформацією, а й формувати свою власну комунікаційну стратегію.

«Нам потрібні своя історія успіху. Ми не лише повинні говорити про те, що дуже важливо, і працювати над нашими трагедіями, а говорити й про наші перемоги. Це вселяє більші надії у завтрашнє майбутнє», — заявив Микола Точицький.

Раніше в міністерстві культури та стратегічних комунікацій України заявили, що не можуть втручатися у редакційну політику телемарафону, де транслюють сюжети про езотерику, недоказову медицину, нумерологію та екстрасенсів.

Останні новини про: Мінкультури

У ЗСУ створили підрозділ, який захищатиме культурну спадщину під час війни
Звалище історії. Де сьогодні Миколаїв зберігає знесені памʼятники Леніна, Суворова і Потьомкіна?
В мінкультури заявили, що не можуть прибрати екстрасенсів з телемарафону
Реклама

Читайте також:

новини

Кім заявив про початок будівництва водогону для Миколаєва

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві планують встановити ще 25 зарядних станцій для електромобілів

Аліна Квітко
новини

«Підрядник не зупиняється», — відновити багатоповерхівку на Янтарній у Миколаєві обіцяють до літа 2025 року

Юлія Бойченко
новини

«Люди отримують сертифікати, не бачу проблеми», — у ДЖКХ немає планів на відбудову житла у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

«Скло полетіло на ліжко, де я лежала»: мешканка Миколаєва розповіла про нічний обстріл «Шахедами»

Анна Гакман

Останні новини про: Мінкультури

В мінкультури заявили, що не можуть прибрати екстрасенсів з телемарафону
Звалище історії. Де сьогодні Миколаїв зберігає знесені памʼятники Леніна, Суворова і Потьомкіна?
У ЗСУ створили підрозділ, який захищатиме культурну спадщину під час війни

Кім заявив про початок будівництва водогону для Миколаєва

Наслідки російської «шахедної» атаки по Миколаєву

1 година тому

У Миколаєві судитимуть сімох учасників угруповання обвинувачених у наркоторгівлі

Головне сьогодні