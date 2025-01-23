Не можу сказати, що я задоволений, — міністр культури про телемарафон
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- Світлана Іванченко
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15:41, 23 січня, 2025
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Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький заявив, що не задоволений тим, як телемарафон досягає поставлених цілей.
Про це він сказав у інтерв’ю «Суспільному».
«Я не можу сказати, що я задоволений», — сказав міністра.
Він переконаний, що сьогодні слід не лише руйнувати російські міфи та боротися з дезінформацією, а й формувати свою власну комунікаційну стратегію.
«Нам потрібні своя історія успіху. Ми не лише повинні говорити про те, що дуже важливо, і працювати над нашими трагедіями, а говорити й про наші перемоги. Це вселяє більші надії у завтрашнє майбутнє», — заявив Микола Точицький.
Раніше в міністерстві культури та стратегічних комунікацій України заявили, що не можуть втручатися у редакційну політику телемарафону, де транслюють сюжети про езотерику, недоказову медицину, нумерологію та екстрасенсів.
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