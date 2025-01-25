Трамп агресивно наполягав, що заволодіє Гренландією, під час розмови з прем’єркою Данії

Трамп агресивно наполягав, що заволодіє Гренландією. Фото: Mikhail Nilov

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен заявив, що серйозно налаштований взяти Гренландію під контроль Вашингтона.

Про це пише Financial Times із посиланням на високопоставлених європейських посадовців.

Видання зазначає, що розмова відбулася минулого тижня, ще до інавгурації Трампа. Команда американського президента не коментувала дзвінок, однак про нього розповідала Метте Фредеріксен. Вона наголосила, що Данія не продасть Гренландію, проте готова «взяти на себе більше відповідальності» за безпеку в Арктиці.

За словами співрозмовників Financial Times, Дональд Трамп був агресивним після відмови Метте Фредеріксен продати острів, попри її пропозицію збільшити військову співпрацю.

«Він був дуже твердим. Це був холодний душ. Раніше було важко сприймати це серйозно. Але я вважаю, що це серйозно і потенційно дуже небезпечно», — говорить один зі співрозмовників видання.

Колишній данський чиновник додав: «Це була дуже важка розмова. Він погрожував конкретними заходами проти Данії, як-от цільові тарифи».

Крім цього, ще одне джерело зауважило, що «данці вкрай налякані».Водночас офіс прем’єр-міністра Данії заявив, що «не визнає інтерпретацію розмови, надану анонімними джерелами».

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв зробити Америку більшою, та взяти під контроль Панамський канал і висадитися на Марсі.