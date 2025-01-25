  • субота

    25 січня, 2025

  • 4.8°
    Туман

    Миколаїв

  • 25 січня , 2025 субота

  • Миколаїв • 4.8° Туман

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Трамп агресивно наполягав, що заволодіє Гренландією, під час розмови з прем’єркою Данії

Трамп агресивно наполягав, що заволодіє Гренландією. Фото: Mikhail NilovТрамп агресивно наполягав, що заволодіє Гренландією. Фото: Mikhail Nilov

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен заявив, що серйозно налаштований взяти Гренландію під контроль Вашингтона.

Про це пише Financial Times із посиланням на високопоставлених європейських посадовців.

Видання зазначає, що розмова відбулася минулого тижня, ще до інавгурації Трампа. Команда американського президента не коментувала дзвінок, однак про нього розповідала Метте Фредеріксен. Вона наголосила, що Данія не продасть Гренландію, проте готова «взяти на себе більше відповідальності» за безпеку в Арктиці.

За словами співрозмовників Financial Times, Дональд Трамп був агресивним після відмови Метте Фредеріксен продати острів, попри її пропозицію збільшити військову співпрацю.

«Він був дуже твердим. Це був холодний душ. Раніше було важко сприймати це серйозно. Але я вважаю, що це серйозно і потенційно дуже небезпечно», — говорить один зі співрозмовників видання.

Колишній данський чиновник додав: «Це була дуже важка розмова. Він погрожував конкретними заходами проти Данії, як-от цільові тарифи».

Крім цього, ще одне джерело зауважило, що «данці вкрай налякані».Водночас офіс прем’єр-міністра Данії заявив, що «не визнає інтерпретацію розмови, надану анонімними джерелами».

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв зробити Америку більшою, та взяти під контроль Панамський канал і висадитися на Марсі.

Останні новини про: Данія

Україна отримала другу партію F-16 від Данії: мер Миколаєва подякував за підтримку
Миколаїв купив у кредит 5 підмітально-прибиральних машин та обладнання до них за ₴43 млн
Данія зацікавлена, але конкретики ще немає, — в ДЖКГ Миколаєва розповіли про проєкт з будівництва садочку і будинку у Північному
Реклама

Читайте також:

новини

Кісельова пропонує зробити комісію для погодження обрізки дерев з екоінспекцією

Даріна Мельничук
новини

Підтримка молоді: у Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому

Даріна Мельничук
новини

Директор «Миколаївських парків» відповів, як збільшення бюджету з 8 до 150 млн грн змінило роботу КП

Юлія Бойченко
новини

В ДЖКГ Миколаєва провели техобстеження будинку на Шнеєрсона, який вкрився тріщинами

Юлія Бойченко
новини

Кім розповів, що миколаївські порти готові запрацювати «хоч завтра»

Юлія Бойченко

Останні новини про: Данія

Данія зацікавлена, але конкретики ще немає, — в ДЖКГ Миколаєва розповіли про проєкт з будівництва садочку і будинку у Північному
Миколаїв купив у кредит 5 підмітально-прибиральних машин та обладнання до них за ₴43 млн
Україна отримала другу партію F-16 від Данії: мер Миколаєва подякував за підтримку

Кісельова пропонує зробити комісію для погодження обрізки дерев з екоінспекцією

Даріна Мельничук

Директор «Миколаївських парків» відповів, як збільшення бюджету з 8 до 150 млн грн змінило роботу КП

Підтримка молоді: у Миколаєві відбулось відкриття Українсько-данського молодіжного дому