Угоду між Ізраїлем та Ліваном про припинення вогню продовжили, — Білий дім
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- Світлана Іванченко
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10:46, 27 січня, 2025
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США оголосили про продовження угоди між Ізраїлем та Ліваном про припинення вогню до 18 лютого.
Про це йдеться у заяві пресслужби Білого дому.
Слід зазначити, що угода про перемир'я між Ізраїлем і ліванським терористичним угрупованням «Хезболла» набула чинності 27 листопада 2024 року. Згідно з нею, «Хезболла» протягом 60 днів мала залишити прикордонні райони, водночас із цим Ізраїль зобов’язався вивести свої війська з ліванської території.
«Домовленість між Ліваном та Ізраїлем, яка контролюється Сполученими Штатами, буде діяти до 18 лютого 2025 року», — говориться у повідомленні.
У заяві також йдеться, що уряди Лівану, Ізраїлю та США розпочнуть переговори про повернення ліванських в'язнів, захоплених після 7 жовтня 2023 року.
Раніше Ізраїль підтвердив, що отримав імена заручників від ХАМАС, угода про припинення вогню набрала чинності 19 січня.
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