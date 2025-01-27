Угоду між Ізраїлем та Ліваном про припинення вогню продовжили, — Білий дім

Ізраїльський танк у південному Лівані Фото: EPA/UPG

США оголосили про продовження угоди між Ізраїлем та Ліваном про припинення вогню до 18 лютого.

Про це йдеться у заяві пресслужби Білого дому.

Слід зазначити, що угода про перемир'я між Ізраїлем і ліванським терористичним угрупованням «Хезболла» набула чинності 27 листопада 2024 року. Згідно з нею, «Хезболла» протягом 60 днів мала залишити прикордонні райони, водночас із цим Ізраїль зобов’язався вивести свої війська з ліванської території.

«Домовленість між Ліваном та Ізраїлем, яка контролюється Сполученими Штатами, буде діяти до 18 лютого 2025 року», — говориться у повідомленні.

У заяві також йдеться, що уряди Лівану, Ізраїлю та США розпочнуть переговори про повернення ліванських в'язнів, захоплених після 7 жовтня 2023 року.

Раніше Ізраїль підтвердив, що отримав імена заручників від ХАМАС, угода про припинення вогню набрала чинності 19 січня.