Мера Дрогобича оштрафували за невиконання мобілізаційних планів: він оскаржить це рішення

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма. Фото: особиста сторінка мера/Facebook

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма заявив, що отримав штраф за нібито невиконання мобілізаційних завдань. Він переконаний, що не має відповідних повноважень.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

За словами мера, 22 січня його викликали до місцевого Територіального центру комплектування, але він не зміг з’явитися через офіційні заходи в місті, зокрема церемонію повернення тіла загиблого військового. Про свою відсутність мер повідомив керівництву військкомату письмово, але, за його словами, керівник ТЦК звернувся до поліції з вимогою примусово доставити його до центру.

«Ми скерували лист, написали, що не прийдемо, а якщо є якісь питання, напишіть, ми дамо відповідь. На це реакція керівника ТЦК була така, що був скерований лист у поліцію про примусове доправлення мера», — розповів він.

Водночас мер уточнив, що до силового доправлення його до ТЦК не дійшло, адже він прибув туди самостійно. Там він дізнався, що на нього та ще кількох голів громад регіону (зокрема Трускавця, Східниці, Борислава і Меденич) були складені адміністративні протоколи за невиконання мобілізаційних завдань. За таке порушення передбачається штраф близько 36 тисяч гривень.

Мер не погоджується з цим рішенням та планує оскаржити. За його словами, міські голови не мають реальних повноважень, щоб забезпечити мобілізаційні плани.

«Є постанова, яка нас зобов’язує проводити мобілізаційні завдання, не даючи повноважень. Яким чином голова міста може доставить людей до ТЦК на призов? Я не збираюся його платити, буду оскаржувати. Яким чином я можу, що я силою за вуха буду притягувати людей чи що? Як вони це уявляють? Чи в мене є армія, поліція? Що в мене є?», — зазначив мер.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім висловився щодо можливого зниження призовного віку в Україні. Він наголосив, що найефективніші військовослужбовці 18-25 років.