Зустріч з аграріями та підписання меморандуму з ФАО: Миколаївщину відвідав очільник Мінагро

Миколаївщину з робочою поїздкою відвідав очільник Мінагро Віталій Коваль. Фото: Миколаївська ОВА

У середу, 29 січня, з робочим візитом до Миколаївської області прибув Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. Поїздкою регіоном урядовця супроводжували начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, його перший заступник Георгій Решетілов, голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик та директорка департаменту агропромислового розвитку ОВА Олена Піскун.

Про це повідомляє Миколаївська обласна державна адміністрацію.

«Працюємо сьогодні на прифронтовій Миколаївщині та налаштовані на конструктивний діалог з місцевою владою й агробізнесом. Наша задача – почути регіональну проблематику й віднайти спільні шляхи вирішення», — зауважив міністр.

Так, Віталій Коваль зустрівся з представниками агросектору. До обговорення долучилися аграрії, виробники та переробники Миколаївщини. Серед порушених проблемних питань — відновлення зрошення, низький рівень розвитку переробної галузі, збільшення лімітів пільгових кредитів та інші.

«Вдячний фермерам за озвучені проблемні моменти в агросекторі. Закликаю активніше співпрацювати з нашим профільним департаментом, аби ми могли на законодавчому рівні підіймати їх у міністерстві», — зазначив Віталій Кім.

Миколаївщину з робочою поїздкою відвідав очільник Мінагро Віталій Коваль. Фото: Миколаївська ОВА

Також у межах робочої поїздки Міністра до Миколаївської області був підписаний спільний меморандум з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН. Окрім того, представники ФАО передали фермерам півдня ще два комплекти обладнання для завантаження та розвантаження зернових рукавів. Він складається з трьох ключових компонентів: завантажувачі, розвантажувачі та пересипні бункери.

«У 2023 році ФАО надала українським аграріям 103 таких комплекти. Це обладнання є не лише критично важливим для короткострокових операцій, а й цінним довгостроковим активом для фермерів. Оскільки може використовуватися протягом багатьох сезонів, забезпечуючи швидке та безпечне поводження із зерном і зменшуючи втрати під час його зберігання та транспортування», — зауважив виконувач обов’язки голови Офісу ФАО в Україні Мохаммед Азука.

Миколаївщину з робочою поїздкою відвідав очільник Мінагро Віталій Коваль. Фото: Миколаївська ОВА

Серед пунктів відвідин регіону очільника Мінагро було й ознайомлення з виробничими потужностями одного з найбільших переробних заводів.

«Ви зберегли підприємства, ви залишилися на цій землі, яку любите та працюєте тут. Прохання бути ініціативними, бути конструктивними та закликаю до співпраці задля сталого розвитку сільськогосподарської галузі», — підсумував візит до Миколаївської області Віталій Коваль.

Миколаївщину з робочою поїздкою відвідав очільник Мінагро Віталій Коваль. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївщину з робочою поїздкою відвідав очільник Мінагро Віталій Коваль. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївщину з робочою поїздкою відвідав очільник Мінагро Віталій Коваль. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївщину з робочою поїздкою відвідав очільник Мінагро Віталій Коваль. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївщину з робочою поїздкою відвідав очільник Мінагро Віталій Коваль. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївщину з робочою поїздкою відвідав очільник Мінагро Віталій Коваль. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївщину з робочою поїздкою відвідав очільник Мінагро Віталій Коваль. Фото: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім провів онлайн-зустріч у режимі відеоконференції з міністром науки та культури Нижньої Саксонії Фалько Морсом.