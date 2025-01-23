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Миколаївщина продовжує співпрацю у галузі науки та культури з партнерами з Нижньою Саксонії

Начальник ОВА Віталій Кім та заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, фото: : Миколаївська ОДАНачальник ОВА Віталій Кім та заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, фото: : Миколаївська ОДА

У середу, 22 січня, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім провів онлайн-зустріч у режимі відеоконференції з міністром науки та культури Нижньої Саксонії Фалько Морсом.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації, темами для обговорення стали взаємодія в галузі освіти, науки сільського господарства, а також спільний розвиток культури між регіонами.

Начальник ОВА Віталій Кім підкреслив важливість розвитку технічної освіти у регіоні.

«Ми активно розвиваємо технічну освіту. Наприклад, у нас вже створено навчально-кухарські хаби на базі технічних коледжів, які допомагають навчати кухарів працювати з сучасними технологіями та готувати здорову їжу. Ця ініціатива є частиною програми першої леді Олени Зеленської», — зазначив начальник ОВА Віталій Кім.

Миколаївщина продовжує співпрацю у галузі науки та культури з партнерами з Нижньою Саксонії, фото: Миколаївська ОДАМиколаївщина продовжує співпрацю у галузі науки та культури з партнерами з Нижньою Саксонії, фото: Миколаївська ОДА
Миколаївщина продовжує співпрацю у галузі науки та культури з партнерами з Нижньою Саксонії, фото: Миколаївська ОДАМиколаївщина продовжує співпрацю у галузі науки та культури з партнерами з Нижньою Саксонії, фото: Миколаївська ОДА

Окремо сторони обговорили обмін досвідом у галузі науки агропромислового господарства, який буде корисним обом сторонам.

«Миколаївщина вже має успішний пілотний проект зі студентського обміну між Миколаївським національним аграрним університетом та Університетом прикладних наук Оснабрюка. Ми хочемо продовжувати роботу у цьому напрямку», — зауважив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також у ході розмови сторони дійшли згоди про необхідність проведення спільних заходів для ознайомлення з історією, культурою та природними багатствами обох регіонів.

«Щодо культурного обміну, ми могли б почати з організації виставок. Це буде простіше з логістичної точки зору, ніж театральні постановки, які потребують значної кількості учасників. Однак, якщо ви зацікавлені в театральному обміні, ми готові розглянути і цей варіант», — зазначив міністр науки та культури Нижньої Саксонії Фалько Морс.

Зазначимо, що це була вже друга зустріч між регіонами, на якій були прийняті конкретні рішення та поставлені строки. Термін на реалізацію всіх проєктів - від 1 до 3 місяців.

Насамкінець сторони подякували один одному за онлайн-зустріч та домовилися продовжувати співпрацю між регіонами.

Зазначимо, що на зустрічі від Миколаївської ОВА були присутні заступник начальника Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров, позаштатний радник начальника ОВА Андрій Зінченко та позаштатний радник першого заступника начальника ОВА Дмитро Тарасенко.

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