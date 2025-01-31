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Президент Панами не має наміру вести переговори із США щодо контролю над Панамським каналом

Панамський канал. Фото: ВікіпедіяПанамський канал. Фото: Вікіпедія

Президент Панами Хосе Рауль Муліно заявив, що не буде жодних переговорів зі Сполученими Штатами щодо права власності на Панамський канал.

Про це пише Associated Press.

Вже наприкінці тижня держсекретар США Марко Рубіо здійснить свій перший закордонний візит на посаді — відвідає Панаму. Це станеться на тлі неодноразових заяв Дональда Трампа щодо каналу. Рауль Муліно сподівається, що візит Марко Рубіо дозволить їм зосередитися на спільних інтересах.

«Це неможливо, я не можу вести переговори…Канал належить Панамі»,  — заявив Рауль Муліно напередодні під час пресконференції, коли його спитали про повернення каналу.

Президент наголосив на бажанні прояснити плутанину щодо ролі Китаю в роботі каналу. За його словами, гонконзький консорціум керує портами на обох кінцях, але Панама контролює канал. Він також звинуватив попередника у встановленні дипломатичних відносин із Китаєм.

Нагадаємо, що  президент США Дональд Трамп пообіцяв взяти під контроль Панамський канал і висадитися на Марсі. Він анонсував перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку, гору Деналі на стару назву Мак-Кінлі. 

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