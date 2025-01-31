В Україні запустять проєкт підтримки громад, розташованих біля кордону та лінії фронту

Уряд ухвалив рішення про співпрацю громад, фото: Урядовий портал

Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, який посилить співпрацю між громадами. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 31 січня, пише «Урядовий портал».

Згідно з постановою, вводиться поняття «громада-форпост» – це населені пункти, розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії фронту або кордону з Росією та Білоруссю.

За словами Дениса Шмигаля, це рішення продовжує політику єдності та взаємодопомоги. Він нагадав, що цього року вже створено національну платформу підтримки «Пліч-о-пліч».

«Мета цього проєкту — залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів. Це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога», — зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що 17 грудня у Львові міський голова Андрій Садовий підписав Меморандум про співпрацю з мером Харкова Ігорем Тереховим у рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади». Цей крок спрямований на активну співпрацю двох міст для відновлення та розвитку після війни, зокрема через залучення міжнародних ресурсів.