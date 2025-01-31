  • пʼятниця

    31 січня, 2025

  • 10.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 31 січня , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 10.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В Україні запустять проєкт підтримки громад, розташованих біля кордону та лінії фронту

Уряд ухвалив рішення про співпрацю громад, фото: Урядовий порталУряд ухвалив рішення про співпрацю громад, фото: Урядовий портал

Уряд ухвалив рішення про запуск експериментального проєкту, який посилить співпрацю між громадами. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів 31 січня, пише «Урядовий портал».

Згідно з постановою, вводиться поняття «громада-форпост» – це населені пункти, розташовані в 100-кілометровій зоні від лінії фронту або кордону з Росією та Білоруссю.

За словами Дениса Шмигаля, це рішення продовжує політику єдності та взаємодопомоги. Він нагадав, що цього року вже створено національну платформу підтримки «Пліч-о-пліч».

«Мета цього проєкту — залучити якомога більше тилових громад до підтримки громад-форпостів. Це можна зробити через укладання спеціальних угод, за якими буде надаватися гуманітарна, соціальна, медична, логістична, фінансова та інша допомога», — зазначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, що 17 грудня у Львові міський голова Андрій Садовий підписав Меморандум про співпрацю з мером Харкова Ігорем Тереховим у рамках національного проєкту «Пліч-о-пліч: Згуртовані громади». Цей крок спрямований на активну співпрацю двох міст для відновлення та розвитку після війни, зокрема через залучення міжнародних ресурсів.

Останні новини про: Денис Шмигаль

Шмигаль заявив, що Україна виготовляє понад 96% дронів для фронту
В Україні змінили тариф на світло для будинків з електроопаленням
Уряд підтримав електронні направлення на ВЛК
Реклама

Читайте також:

новини

Депутати продовжили термін програми з регуляції безпритульних тварин у Миколаєві на 2025 рік

Аліса Мелік-Адамян
новини

Влада Очакова визначилась з заробітною платою будівельникам, які відновлюватимуть місто

Юлія Бойченко
новини

Мер Миколаєва хоче залучити ШІ для проведення сесій міськради

Аліна Квітко
новини

«Це революційні зміни», — наглядова рада «Миколаївводоканалу» тепер може призначати аудитора та має звітувати раз на рік

Юлія Бойченко
новини

Через призупинення фінансування США у Миколаєві заморожують проєкти на мільйони доларів: які саме?

Юлія Бойченко

Останні новини про: Денис Шмигаль

Уряд підтримав електронні направлення на ВЛК
В Україні змінили тариф на світло для будинків з електроопаленням
Шмигаль заявив, що Україна виготовляє понад 96% дронів для фронту

У Вознесенську керівника комунального підприємства підозрюють у вимаганні хабаря

СЕСІЯ

Мер Миколаєва хоче залучити ШІ для проведення сесій міськради

2 години тому

«Це революційні зміни», — наглядова рада «Миколаївводоканалу» тепер може призначати аудитора та має звітувати раз на рік

СУСПІЛЬСТВО

Юлія Бойченко

Головне сьогодні