Трамп планує запровадити мита на товари ЄС

Президент США Дональд Трамп на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, 23 січня 2025 року. Фото: AP/Markus Schreiber

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір ввести мита на імпортні товари з Європейського Союзу, зокрема на сталь, алюміній, нафту, фармацевтичну продукцію та напівпровідники.

Під час виступу з Овального кабінету він заявив, що США запровадять значні зміни у тарифах на товари з ЄС.

Трамп зазначив, що його не хвилюють попередження економістів про можливе зростання цін або побоювання виборців, які підтримали його повернення до Білого дому.

Заява прозвучала через кілька годин після того, як речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що мита на імпорт з Канади, Китаю та Мексики вступлять в силу з 1 лютого.

Раніше Дональд Трамп пообіцяв запровадити мита на мікросхеми, фармацевтичні засоби, сталь, алюміній і мідь з метою зміни ланцюгів поставок і стимулювання виробництва в США. Економісти застерігають, що ці заходи можуть спричинити зростання цін на імпортовані матеріали для американських компаній, що відобразиться на кінцевих цінах для споживачів та зменшить обсяги міжнародної торгівлі.