Трамп планує запровадити мита на товари ЄС
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- Аліна Квітко
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15:20, 01 лютого, 2025
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Президент США Дональд Трамп оголосив про намір ввести мита на імпортні товари з Європейського Союзу, зокрема на сталь, алюміній, нафту, фармацевтичну продукцію та напівпровідники.
Під час виступу з Овального кабінету він заявив, що США запровадять значні зміни у тарифах на товари з ЄС.
Трамп зазначив, що його не хвилюють попередження економістів про можливе зростання цін або побоювання виборців, які підтримали його повернення до Білого дому.
Заява прозвучала через кілька годин після того, як речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила, що мита на імпорт з Канади, Китаю та Мексики вступлять в силу з 1 лютого.
Раніше Дональд Трамп пообіцяв запровадити мита на мікросхеми, фармацевтичні засоби, сталь, алюміній і мідь з метою зміни ланцюгів поставок і стимулювання виробництва в США. Економісти застерігають, що ці заходи можуть спричинити зростання цін на імпортовані матеріали для американських компаній, що відобразиться на кінцевих цінах для споживачів та зменшить обсяги міжнародної торгівлі.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп пообіцяв взяти під контроль Панамський канал і висадитися на Марсі. Він анонсував перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку, гору Деналі на стару назву Мак-Кінлі.
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