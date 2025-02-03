США заявили, що Канада «не зрозуміла» указ Трампа про ведення мит. Ілюстраційне фото: Social Soup Social Media

У Білому домі помітили, що Мексика «серйозно» ставиться до указу президента США Дональда Трампа про додаткові тарифи, але Канада «неправильно його зрозуміла».

Про це повідомляє «Reuters», пише «Дзеркало тижня».

За словами, директор Національної економічної ради при Білому домі Кевіна Гассета мексиканці дуже серйозно сприйняли слова президента Трампа. У той же час, канадці, на його думку, не зовсім правильно зрозуміли зміст указу Трампа, хоча він був чітким.

«Хороша новина полягає в тому, що в наших розмовах на вихідних ми помітили, що мексиканці дуже, дуже серйозно ставляться до того, що сказав президент Трамп. Канадці, схоже, неправильно зрозуміли просту мову указу», — сказав він в ефірі телеканалу CNBC.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю, поклавши початок торгівельній війні, яка може підірвати глобальне зростання і відновити інфляцію.