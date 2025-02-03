Трамп офіційно призначив Келлога спецпредставником з питань України
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- Даріна Мельничук
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21:40, 03 лютого, 2025
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Президент США Дональд Трамп підписав офіційний указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії.
Про це повідомляє кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова з Білого дому, пише «Європейська правда».
За словами журналістки, Дональд Трамп заявив, що США «досягли значного прогресу у відносинах між Росією та Україною».
Також зазначається, що він висловив зацікавленість у придбанні українських рідкоземельних ресурсів в обмін на американську допомогу.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація займається підготовкою до зустрічі з представниками Росії, України та «іншими сторонами».
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