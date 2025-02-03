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Трамп офіційно призначив Келлога спецпредставником з питань України

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп підписав офіційний указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії. 

Про це повідомляє кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова з Білого дому, пише «Європейська правда».

За словами журналістки, Дональд Трамп заявив, що США «досягли значного прогресу у відносинах між Росією та Україною».

Також  зазначається, що він висловив зацікавленість у придбанні українських рідкоземельних ресурсів в обмін на американську допомогу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація займається підготовкою до зустрічі з представниками Росії, України та «іншими сторонами».

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