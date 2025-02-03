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Адміністрація Трампа готує «зустрічі та переговори» з Україною і Росією

Дональд Трамп, фото: ukrinform.uaДональд Трамп, фото: ukrinform.ua

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація займається підготовкою до зустрічі з представниками Росії, України та «іншими сторонами».

Про це повідомляє CNN.

«Ми маємо справу з Україною і Росією, у нас заплановані зустрічі і переговори з різними сторонами, включаючи Україну і Росію. І я думаю, що ці дискусії проходять досить добре», — заявив Дональд Трамп.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

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