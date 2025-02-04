Кремінь закликає перейменувати Первомайськ і Павлоград та ухвалити офіційний переклад мов меншин

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Фото: Суспільне

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь закликає прийняти низку важливих документів, які допоможуть пришвидшити євроінтеграцію, зміцнити статус української мови як державної та провести дерусифікацію.

Про відповідні рішення він написав у Facebook.

Зокрема, йдеться про:

встановлення однозначності в питанні офіційного перекладу Європейської Хартії українською мовою (№12364 від 26.12.2024);

перейменування судів, назви яких пов’язані з державою-агресором, комуністичним тоталітарним режимом, імперськими, радянськими ідеологемами (№12351 від 23.12.2024);

перейменування топонімів, назви яких не відповідають стандартам державної мови та пов’язані з РФ (міста Синельникове, Павлоград і Первомайськ).

Зазначається, що ці рекомендації викладені в Річному звіті про стан дотримання Закону про державну мову у 2023 році.

Тарас Кремінь підкреслює важливість прийняття проєкту Закону, який змінює деякі закони України через оновлений офіційний переклад Європейської хартії регіональних мов. Україна зараз використовує два різних переклади Хартії — один з мови оригіналу, а інший — з російської мови, що призвело до різних політичних маніпуляцій.

Також щодо зміни назв населених пунктів та судів, Уповноважений зазначив, що громадськість активно підтримує дерусифікацію публічного простору. Він сподівається, що питання остаточно вирішуть на тринадцятій сесії Верховної Ради, яка розпочала свою роботу сьогодні.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила постанову №11236 про перейменування міста Южноукраїнськ в Миколаївській області. Відтепер місто буде називається Південноукраїнськ.