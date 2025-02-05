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Співпраця України та США не обмежується лише природними ресурсами, — МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Getty imagesМіністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Getty images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що потенційна співпраця зі Сполученими Штатами не обмежується тільки природними ресурсами. 

Про це він сказав на спільній пресконференції з британським колегою Девідом Леммі, пише Укрінформ.

За його словами, План перемоги передбачає можливість залучення міжнародних партнерів, зокрема США, до інвестування у видобуток стратегічних ресурсів. Це є частиною концепції «мир завдяки силі», яка спрямована на посилення обороноздатності України.

«Я хочу також підкреслити, що коло спільних зацікавлень і взаємовигідної співпраці не обмежується лише цими стратегічними ресурсами. Наприклад, величезний потенціал, особливо після припинення транзиту російського газу територією України, ми бачимо в можливості закупівлі LNG-газу в Сполучених Штатів Америки»,  — додав міністр.

Він також нагадав, що Україна має потужні підземні газові сховища, які можуть відігравати ключову роль у зміцненні енергетичної безпеки Європи.

«Тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва, одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи, тому що цього газу буде достатньо у разі його закачування в наші сховища для відігравання Україною ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі»,  — сказав міністр.

Також Сибіга акцентував увагу на заморожених російських активах, які можуть бути використані для фінансування військових потреб України, зокрема для закупівлі озброєння.

«Тут теж є поле зацікавленості для їх використання, у тому числі для закупівлі зброї для потреб України»,  — резюмував він.

Раніше Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував пропозиції президента США Дональда Трампа надавати Україні військову допомогу в обмін на її корисні копалини.

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