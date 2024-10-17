  • четвер

    17 жовтня, 2024

  • 10.9°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 17 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 10.9° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

«Нам треба завершити цю війну справедливо», — Зеленський представить План перемоги на спецзасіданні Європейської ради

Зеленський представить План перемоги на спецзасіданні Європейської ради, фото: Офіс ПрезидентаЗеленський представить План перемоги на спецзасіданні Європейської ради, фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський на спецзасіданні Європейської ради представить План перемоги, спрямований на примус Росії до миру. Також заплановані зустрічі з ключовими лідерами Європи.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

«Зараз ми у дорозі в Брюссель. Буде спеціальне засідання Європейської ради. На рівні лідерів. Представлю План перемоги — наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо», — зазначив він у своєму відеозверненні.

Як відомо, у Володимира Зеленського заплановані зустрічі із президентом Євроради Шарлем Мішелем, президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, і з головами політичних груп у Європарламенті. Буде зустріч із Марком Рютте та Генсеком НАТО.

Нагадаємо, що у середу, 16 жовтня, Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із пʼяти пунктів та трьох таємних додатків й передбачає запрошення в НАТО, зміцнення оборони та стримування російської агресії.

Голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія вважає «План перемоги», який презентував Президент, детальним документом, який розрахований на теперішній період і на час повоєнного відновлення.

А голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що попри посилення мобілізаційних заходів, військовозобов’язані чоловіки не йдуть служити через низьку мотивацію.

«Сьогодні президент (Володимир Зеленський, — прим.) презентував «План перемоги». Я вважаю, якщо в нас буде затверджений чіткий «План перемоги», ми будемо розуміти, що в нас є можливість в конкретні терміни перемогти, то людей значно додасться. Тому що просто це втома людей, які в інформаційному полі, в тому числі російське ІПСО», — додав Віталій Кім.

Раніше журналісти The Times оприлюднили чотири пункти Плану перемоги, який Володимир Зеленський представив президентові США Джо Байдену. Однак в Офісі президента заявили, що не ознайомлювали журналістів з цією інформацією.

Слід зазначити, що Володимир Зеленський у вересні зустрівся із кандидатом у Президенти США Дональдом Трампом у Нью-Йорку та представив План перемоги.

Під час зустрічі політики детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки. Окремий фокус розмови — постійні обстріли міст і цивільної інфраструктури з боку РФ та роль американських систем Patriot у захисті життів людей.

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський у Раді представив План перемоги: з чого він складається
«Дуже детальний документ», — Арахамія високо оцінив реалістичність «Плану Перемоги» від Зеленського
Зеленський та Кім мають найкращий баланс довіри українців, — соцопитування

Читайте також:

новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська
новини

В Миколаївській ОВА заявили, що кількість постраждалих від нічного обстрілу зросла до 23

Аліна Квітко
новини

Влада Очакова планує присвоїти звання «Почесного громадянина» меру французького міста Фекам

Аліса Мелік-Адамян
новини

Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла

Юлія Бойченко

Останні новини про: Володимир Зеленський

Зеленський та Кім мають найкращий баланс довіри українців, — соцопитування
«Дуже детальний документ», — Арахамія високо оцінив реалістичність «Плану Перемоги» від Зеленського
Зеленський у Раді представив План перемоги: з чого він складається

Зеленський та Кім мають найкращий баланс довіри українців, — соцопитування

ВІДЕО

Чи говорять миколаївці з дітьми про міни?

4 години тому

Середній розмір пенсій на Миколаївщині — ₴5,5 тис.

Головне сьогодні