«Нам треба завершити цю війну справедливо», — Зеленський представить План перемоги на спецзасіданні Європейської ради

Зеленський представить План перемоги на спецзасіданні Європейської ради, фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський на спецзасіданні Європейської ради представить План перемоги, спрямований на примус Росії до миру. Також заплановані зустрічі з ключовими лідерами Європи.

Про це йдеться на сайті Офісу Президента.

«Зараз ми у дорозі в Брюссель. Буде спеціальне засідання Європейської ради. На рівні лідерів. Представлю План перемоги — наш інструмент примусу Росії до миру. Всі лідери Європи почують, як треба посилити наші позиції. Нам треба завершити цю війну справедливо», — зазначив він у своєму відеозверненні.

Як відомо, у Володимира Зеленського заплановані зустрічі із президентом Євроради Шарлем Мішелем, президенткою Європарламенту Робертою Мецолою, і з головами політичних груп у Європарламенті. Буде зустріч із Марком Рютте та Генсеком НАТО.

Нагадаємо, що у середу, 16 жовтня, Президент Володимир Зеленський представив у Верховній Раді свій План перемоги, який складається із пʼяти пунктів та трьох таємних додатків й передбачає запрошення в НАТО, зміцнення оборони та стримування російської агресії.

Голова парламентської фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія вважає «План перемоги», який презентував Президент, детальним документом, який розрахований на теперішній період і на час повоєнного відновлення.

А голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що попри посилення мобілізаційних заходів, військовозобов’язані чоловіки не йдуть служити через низьку мотивацію.

«Сьогодні президент (Володимир Зеленський, — прим.) презентував «План перемоги». Я вважаю, якщо в нас буде затверджений чіткий «План перемоги», ми будемо розуміти, що в нас є можливість в конкретні терміни перемогти, то людей значно додасться. Тому що просто це втома людей, які в інформаційному полі, в тому числі російське ІПСО», — додав Віталій Кім.

Раніше журналісти The Times оприлюднили чотири пункти Плану перемоги, який Володимир Зеленський представив президентові США Джо Байдену. Однак в Офісі президента заявили, що не ознайомлювали журналістів з цією інформацією.

Слід зазначити, що Володимир Зеленський у вересні зустрівся із кандидатом у Президенти США Дональдом Трампом у Нью-Йорку та представив План перемоги.

Під час зустрічі політики детально обговорили загальну ситуацію в Україні, наслідки війни для українців та економіки. Окремий фокус розмови — постійні обстріли міст і цивільної інфраструктури з боку РФ та роль американських систем Patriot у захисті життів людей.