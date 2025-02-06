Китай і США мають 60 днів, щоб мирно врегулювати спір щодо мит

Китай запровадив мита на американські товари. Фото: Getty images

Китай і США мають 60 днів, щоб у рамках Світової організації торгівлі врегулювати суперечки щодо 10% мит на китайський імпорт, встановлених адміністрацією США.

Про це повідомляє міжнародна організація, до якої надійшла скарга Пекіна.

«Китай звернувся до СОТ із проханням провести консультації зі Сполученими Штатами стосовно нових тарифних заходів, які США застосовують до китайських товарів. Запит був розісланий членам СОТ 5 лютого», — йдеться у повідомленні в повідомленні.

Консультації дозволять сторонам обговорити питання та знайти рішення без арбітражного розгляду. Якщо протягом 60 днів консультації не принесуть результатів, Китай може вимагати створення арбітражної комісії для врегулювання спору.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Але буквально в останні години Дональд Трамп відклав запровадження 25% мит для Мексики і Канади на 30 днів. Він пояснив, що Мексика та Канада погодились на поступки у питаннях прикордонного контролю та боротьби зі злочинністю.

Однак для Китаю відтермінування мит не було. У Білому домі також повідомили, що до кінця тижня у Дональда Трампа немає запланованих розмов з президентом КНР Сі Цзіньпінем.

У відповідь на нові мита Китай запровадить 15% мита на вугілля та скраплений природний газ зі США, а також 10% мита на сиру нафту, сільськогосподарське обладнання та деякі автівки. У мінфіні КНР додали, що нові мита стануть чинними з 10 лютого.