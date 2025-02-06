  • четвер

    6 лютого, 2025

  • 0.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 6 лютого , 2025 четвер

  • Миколаїв • 0.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Китай і США мають 60 днів, щоб мирно врегулювати спір щодо мит

Китай запровадив мита на американські товари. Фото: Getty imagesКитай запровадив мита на американські товари. Фото: Getty images

Китай і США мають 60 днів, щоб у рамках Світової організації торгівлі врегулювати суперечки щодо 10% мит на китайський імпорт, встановлених адміністрацією США.

Про це повідомляє міжнародна організація, до якої надійшла скарга Пекіна.

«Китай звернувся до СОТ із проханням провести консультації зі Сполученими Штатами стосовно нових тарифних заходів, які США застосовують до китайських товарів. Запит був розісланий членам СОТ 5 лютого»,  — йдеться у повідомленні в повідомленні.

Консультації дозволять сторонам обговорити питання та знайти рішення без арбітражного розгляду. Якщо протягом 60 днів консультації не принесуть результатів, Китай може вимагати створення арбітражної комісії для врегулювання спору.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Але буквально в останні години Дональд Трамп відклав запровадження 25% мит для Мексики і Канади на 30 днів. Він пояснив, що Мексика та Канада погодились на поступки у питаннях прикордонного контролю та боротьби зі злочинністю.

Однак для Китаю відтермінування мит не було. У Білому домі також повідомили, що до кінця тижня у Дональда Трампа немає запланованих розмов з президентом КНР Сі Цзіньпінем.

У відповідь на нові мита Китай запровадить 15% мита на вугілля та скраплений природний газ зі США, а також 10% мита на сиру нафту, сільськогосподарське обладнання та деякі автівки. У мінфіні КНР додали, що нові мита стануть чинними з 10 лютого.

Останні новини про: США

Білий дім опублікував дані про витрати USAID, які назвав «безглуздими»
«Ми готові до діалогу», — посол України в США щодо можливого обговорення виборів в Україні
Співпраця України та США не обмежується лише природними ресурсами, — МЗС України
Реклама

Читайте також:

новини

Таблички з новими назвами вулиць Миколаєва встановлюватимуть адміністрації районів

Юлія Бойченко
новини

На завершення реконструкції дитсадка в Ракетному Урочищі з бюджету Миколаєва направлять майже ₴16 мільйонів

Аліна Квітко
новини

У лікарнях Миколаєва встановили шість сонячних електростанцій за два роки

Даріна Мельничук
новини

У дитячому містечку «Казка» досі не огородили небезпечний вхід, який покрився тріщинами та осипається

Аліса Мелік-Адамян
новини

Данія відновлює частину багатоповерхівок та дворів мікрорайону Ліски у Миколаєві: роботи планують звершити навесні

Юлія Бойченко

Останні новини про: США

Співпраця України та США не обмежується лише природними ресурсами, — МЗС України
«Ми готові до діалогу», — посол України в США щодо можливого обговорення виборів в Україні
Білий дім опублікував дані про витрати USAID, які назвав «безглуздими»

Таблички з новими назвами вулиць Миколаєва встановлюватимуть адміністрації районів

Росія FPV-дронами атакувала громаду на Миколаївщині

15 годин тому

У Березанці відкрили нову лабораторію для здіагностування захворювань

Альона Коханчук

Головне сьогодні