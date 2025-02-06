Трамп заявив про бажання взяти Газу під контроль США

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про плани передачі сектора Гази Сполученим Штатам після завершення бойових дій, без залучення американських військових. Він висловив ідею, що Ізраїль передасть Газу Сполученим Штатам, а палестинців переселять у нові, сучасні громади.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Європейська правда.

США планують розпочати масштабний будівельний проект за участю міжнародних розробників. Дональд Трамп заявив, що реалізація цього плану забезпечить стабільність у регіоні.

«Сектор Гази був би переданий Ізраїлем Сполученим Штатам після завершення бойових дій. Палестинці, такі люди, як Чак Шумер, вже були б переселені в набагато безпечніші і красивіші громади, з новими і сучасними будинками в регіоні. США, працюючи з чудовими командами розробників з усього світу, повільно і обережно розпочали б будівництво того, що стало б одним з найбільших і найбільш вражаючих проєктів такого роду на Землі. Ніяких солдатів США не знадобилося б! В регіоні запанувала б стабільність», — заявив Дональд Трамп.

Чак Шумер — лідер меншості в Сенаті, демократ. У своїй промові минулого тижня він розкритикував Дональда Трампа за «нерозсудливість і беззаконня».

Нагадаємо, що ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.