ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручниць

Сектор Гази. 14 січня 2025 року, за день до укладання угоди про припинення вогню

ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.

Про це повідомляє CNN.

Звільнені в неділю Ромі Гонен, Дорон Штайнбрехер та Емілі Дамарі утримувалися в Газі відтоді, як були вивезені з Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

Повідомляється, що в Газі зібрався великий натовп для передачі заручників. Були присутні десятки бойовиків у масках з бригад «Аль-Кассам» ХАМАС та «Аль-Кудс» Палестинського ісламського джихаду.

Реклама

Згодом ізраїльські військові підтвердили, що ХАМАС передав трьох заручниць Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Газі.

Заручниці перебувають на шляху до ізраїльських сил в Газі, заявили військові.

Червоний Хрест повідомив ізраїльському уряду, що троє звільнених заручниць перебувають у доброму стані, повідомив ізраїльський чиновник в інтерв'ю CNN.

«Стан трьох заручниць задовільний, після первинного медичного огляду», – сказав чиновник.

Нагадаємо, сьогодні Ізраїль підтвердив, що отримав імена заручників від ХАМАС, тому угода про припинення вогню, як і планувалося, набере чинності 19 січня.