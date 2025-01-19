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ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручниць

Сектор Гази. 14 січня 2025 року, за день до укладання угоди про припинення вогнюСектор Гази. 14 січня 2025 року, за день до укладання угоди про припинення вогню

ХАМАС передав трьох ізраїльських заручниць Червоному Хресту в місті Газа, що стало першим звільненням заручників після того, як припинення вогню набуло чинності.

Про це повідомляє CNN.

Звільнені в неділю Ромі Гонен, Дорон Штайнбрехер та Емілі Дамарі утримувалися в Газі відтоді, як були вивезені з Ізраїлю 7 жовтня 2023 року.

Повідомляється, що в Газі зібрався великий натовп для передачі заручників. Були присутні десятки бойовиків у масках з бригад «Аль-Кассам» ХАМАС та «Аль-Кудс» Палестинського ісламського джихаду.

Згодом ізраїльські військові підтвердили, що ХАМАС передав трьох заручниць Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Газі.

Заручниці перебувають на шляху до ізраїльських сил в Газі, заявили військові.

Червоний Хрест повідомив ізраїльському уряду, що троє звільнених заручниць перебувають у доброму стані, повідомив ізраїльський чиновник в інтерв'ю CNN.

«Стан трьох заручниць задовільний, після первинного медичного огляду», – сказав чиновник.

Нагадаємо, сьогодні Ізраїль підтвердив, що отримав імена заручників від ХАМАС, тому угода про припинення вогню, як і планувалося, набере чинності 19 січня.

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