Трамп анонсував створення робочої групи для боротьби з антихристиянськими упередженнями в уряді США

Дональд Трамп. Фото: Marco Bello/Reuters

Президент Дональд Трамп анонсував створення робочої групи в Міністерстві юстиції, метою якої буде боротьба з антихристиянськими упередженнями в федеральному уряді США.

Він зробив цю заяву під час Національного молитовного сніданку у Вашингтоні, повідомляє Washington Post.

За словами Трампа, робоча група, яка буде відповідати за «негайне припинення всіх форм антихристиянських нападів та дискримінації», перебуватиме під керівництвом генеральної прокурорки Пем Бонді.

«Ми працюватимемо над тим, щоб переслідувати антихристиянське насильство та вандалізм у нашому суспільстві та рухати небо й землю, щоб захистити права християн і вірян по всій країні», — заявив Дональд Трамп.

Він також запевнив, що держава «стоятиме на захисті християн у школах, армії, уряді, на робочих місцях, у лікарнях і на вулицях».

Нагадаємо, нещодавно Президент США Дональд Трамп заявив про плани передачі сектора Гази Сполученим Штатам після завершення бойових дій, без залучення американських військових. Він висловив ідею, що Ізраїль передасть Газу Сполученим Штатам, а палестинців переселять у нові, сучасні громади.