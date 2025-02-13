Келлог заявив, що втрата територій України може бути в «мирній угоді», але це не означатиме їх визнання

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. AP/Susan Walsh

Кіт Келлог, спецпосланник президента США з питань російсько-української війни, заявив, що втрата територій України може бути зазначена в мирній угоді, але це не означатиме їхнього офіційного визнання.

Про це він заявив в інтервʼю Fox News, коментуючи можливий зміст майбутньої домовленості.

Зокрема, Келлог підтримав заяву міністра оборони США Піта Гегсета, який раніше назвав нереалістичним повернення України до кордонів 2014 року після завершення війни.

«Вважаю, буде певна угода про потенційну втрату території. Але послухайте, не обов’язково визнавати це», – наголосив Келлог.

Він підкреслив, що питання територій слід розглядати в довгостроковій перспективі, а для стабільного миру необхідно укласти надійну угоду з безпеки.

«Потрібен справжній стабільний світ, який є гарантованим, коли між усіма сторонами існує довгострокова і дуже стійка угода з безпеки», – додав спецпредставник США.

Раніше Кіт Келлог заявляв, що Україна має бути готова провести вибори під час війни, оскільки це є «ознакою здорової демократії». Келлог уточнив, що це не означає, що президент України Володимир Зеленський повинен йти з посади. За його словами, можливість проведення виборів під час війни є показником стабільності демократії в країні.