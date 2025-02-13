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Угода про доступ до українських надр – частина гарантій безпеки для України, – Келлог

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото: ReutersСпеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог. Фото: Reuters

Кіт Келлог, спецпосланник президента США з питань російсько-української війни вважає, що угода про доступ до українських надр, ініційована Дональдом Трампом, є частиною системи гарантій безпеки для України.

Про це він заявив в інтервʼю Fox News.

«Вони (українці. – прим.) знають, що Сполучені Штати залучені економічно і що ми маємо економічний інтерес в Україні. Це ще одна частина гарантії безпеки для України, і вони повинні сприймати це саме так», – сказав Кіт Келлог. 

Крім того,  він висловив сподівання, що в найближчі дні Київ погодиться на пропозицію США.

Раніше Кіт Келлог заявляв, що Україна має бути готова провести вибори під час війни, оскільки це є «ознакою здорової демократії». Келлог уточнив, що це не означає, що президент України Володимир Зеленський повинен йти з посади. За його словами, можливість проведення виборів під час війни є показником стабільності демократії в країні.

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