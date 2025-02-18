ЄС готовий працювати разом з США для «досягнення справедливого і тривалого миру в Україні», — фон дер Ляєн
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- Альона Коханчук
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12:10, 18 лютого, 2025
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У вівторок, 18 лютого, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілась зі спеціальним посланцем США з питань України та Росії Кітом Келлогом.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії
Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС виділив 135 мільярдів євро (приблизно 145 мільярдів доларів) — більше, ніж будь-який інший союзник. Це включає 52 мільярди доларів військової допомоги, що відповідає внеску США.
Вона також висловила готовність ЄС працювати пліч-о-пліч зі США, щоб «покласти край кровопролиттю і допомогти забезпечити справедливий і тривалий мир, на який по праву заслуговує Україна та її народ». Президент чітко дала зрозуміти: зараз настав критичний момент.
Фон дер Ляєн підтвердила прихильність ЄС справедливому і міцному миру, а також підкреслила, що будь-яке рішення має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, підкріплені надійними гарантіями безпеки.
Крім того, президентка Єврокомісії розповіла про плани Європи щодо збільшення обсягів виробництва і витрат на оборону, що зміцнить військовий потенціал як Європи, так і України.
Раніше міністри закордонних справ Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини, Європейського Союзу та України виступили зі спільною заявою про необхідність їхньої участі у подальших переговорах щодо російсько-української війни.
Нагадаємо, що 18 лютого в Ер-Ріяді відбувається зустріч представників США та Росії щодо війни в Україні. На цій зустрічі українська сторона не буде представлена.
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