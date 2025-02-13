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Європа вимагає участі в російсько-українських переговорах

Стіл перемовин, фото: Associated PressСтіл перемовин, фото: Associated Press

Міністри закордонних справ Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, Німеччини, Європейського Союзу та України виступили зі спільною заявою про необхідність їхньої участі у подальших переговорах щодо російсько-української війни.

Текст 13 лютого опублікувало Міністерство закордонних справ України.

«Ми очікуємо на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками. Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах», — йдеться в заяві.

Автори наголосили на готовності зміцнювати підтримку України, допоки не буде досягнуто справедливого, всеосяжного та стійкого миру, який гарантує інтереси України та її європейських союзників. Також зазначається, що Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки.

«Нагадуємо, що безпека європейського континенту є нашою спільною відповідальністю. Тому ми спільно працюємо задля посилення наших колективних оборонних спроможностей», — наголошується у заяві.

Мирні переговори

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

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