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«У нас немає, чим збивати ракети», — Зеленський про ППО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс ПрезидентаПрезидент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в країни немає ракет протиповітряної оборони для Patriot. 

Про це він сказав на пресконференції у середу, 19 лютого.

«Коли вони казали, що жодних військ на території України, але у них є кораблі, ППО. США мають потужне ППО. Чи можемо ми отримати 20 систем ППО? Цього було б достатньо. Нам не потрібне їхнє обслуговування, ми маємо своїх людей, підготуємо їх. Можна отримати ліцензії? Навіть не ракети, а ліцензії на виробництво ракет до Patriot. Вибачаюсь. 3-5 ранку, коли командувач мені телефонує і каже: «Ми біля цього міста, під цим містом у нас немає ракет для систем Patriot. Все, ми вичерпали». Він каже, що зараз наближається 8 ракет, але в нас немає ракет для систем ППО. Я думаю, що це неправильно. Це ті речі, які змушують нервувати всіх», — пояснив Володимир Зеленський.

За його словами, він запитував представників США, що вони можуть надати як гарантії безпеки.

«Ви не хочете надавати військ, не хочете НАТО. Чи можемо ми отримати достатньо систем Patriot?», —  додав він.

Раніше повідомлялось, що США та Росія розробили мирний план для України. Він включає проведення нових виборів як ключовий етап врегулювання конфлікту. 

Однак, Володимир Зеленський заявив, що його рейтинг підтримки серед українців залишається на високому рівні, тому наразі не бачить підстав для будь-яких змін на своїй посаді.

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