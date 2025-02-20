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В ООН відповіли на заяву Трампа: Зеленський залишається легітимним президентом

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, фото: UN GenevaРечник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, фото: UN Geneva

В Організації Об’єднаних Націй не підтримують заяву президента США Дональда Трампа, який назвав Володимира Зеленського «диктатором без виборів».

Як повідомляє Deutsche Welle, речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Україна обрала свого президента демократичним шляхом.

«Він обіймає свою посаду після належним чином проведених виборів», — наголосив представник ООН, відповідаючи на запитання про легітимність Володимира Зеленського.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його «диктатором без виборів». За його словами, Володимир Зеленський визнає, що половина грошей, яку надіслали США «зникли».

Своєю чергою, віцепрезидент США Джей Ді Венс також розкритикував президента України Володимира Зеленського за публічні висловлювання на адресу Дональда Трампа.

Як заявив Венс, «публічне оббріхування» Трампа лише погіршить ситуацію, а спроби змінити його думку через ЗМІ не спрацюють. Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як Зеленський звинуватив Трампа в тому, що той живе в «дезінформаційному просторі», створеному Росією.

Крім того, радник з національної безпеки Трампа Майк Волц заявив, що відносини між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським погіршуються. За його словами, відносини «перебувають у стані розчарування і явно рухаються в неправильному напрямку».

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