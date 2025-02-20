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Прем’єр Іспанії анонсував візит в Україну

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.uaПрем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес та президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес розповів, що планує наступного тижня відвідати Україну.

Про це він написав в X, пише «Європейська правда».

За словами Санчеса, його візит в Україну запланований на понеділок, 24 лютого, у день третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«У понеділок я буду в Києві, щоб підтвердити підтримку Іспанією української демократії та президента Володимира Зеленського», — зазначив іспанський прем’єр.

Нагадаємо, у середу, 19 лютого спеціальний представник президента США в справах України та Росії Кіт Келлог приїхав до Києва.

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